Создание логотипа для сайта.

Нужно сделать логотип для интернет-магазина ювелирных изделий. Т.к. основная часть продающихся изделий из серебра с золотыми пластинами, то и решение для логотипа аналогичное - серебряная шильда, на которой золотом написано "Ювeлирoчка". На сайте предполагаемый размер лого ...