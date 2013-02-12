Дизайн логотипа

Нужно создать в векторном формате простой логотип для коллекторского агентства. Из прикрепленного прошлого "лого" оставить только наклонный стиль надписи (цвет и толщину можно менять, шрифт можно заменить на похожий). Название фирмы – долговое агентство "Константа". Логотип должен быть простой и понятный, связан со сферой деятельности (возврат долгов). За основу можно взять клипарт. Сроки 1-3 дня.