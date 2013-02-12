Дизайн логотипа

$50
Логотипы и ЗнакиЗакрыт28 заявок186 просмотров
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Нужно создать в векторном формате простой логотип для коллекторского агентства. Из прикрепленного прошлого "лого" оставить только наклонный стиль надписи (цвет и толщину можно менять, шрифт можно заменить на похожий). Название фирмы – долговое агентство "Константа". Логотип должен быть простой и понятный, связан со сферой деятельности (возврат долгов). За основу можно взять клипарт. Сроки 1-3 дня.

11 лет назад
szk87
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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