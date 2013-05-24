Лого + визитка + бланк

$130
Логотипы и ЗнакиЗавершен20 заявок1444 просмотра
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#1$130

Милые коллеги,

Требуется создать лого+визитка+бланк (визитка+бланк после лого) для компании Экосфера. Сайт компании http://ecosfera.com.ru.

Работа над визиткой и бланком после логотипа (максимум на конкурс лого закладываем 2 недели времени).

Бриф на логотип вложен.

Спасибо!

11 лет назад
MariaSemenchenok
Мария 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Победитель конкурса
EugeneIL
Евгений 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
#1
Евгений работал на совесть быстро и качественно, претензий нет. Но были вынуждены расторгнуть сделку, так как данный логотип стал неактуален.
Заявки фрилансеров
EugeneIL
Евгений 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
#1
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