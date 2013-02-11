Дизайнер

Логотипы и ЗнакиЗакрыт37 заявок568 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищем для долговременного сотрудничества дизайнера/веб дизайнера (Логотипы, Дизайн сайтов, Полиграфия)

Проекты разной степени сложности.

Оплата сдельная -адекватная.

Для агентства 2faster.ru

11 лет назад
BOEFF
Илья 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Лого для сайта

    $30

    Всем доброго времени суток. Нужно сделать лого для сайта "Ландшафтный дизайн от А до Я" урл сайта 4gazon.ru Пожелания по логотипу: - урл сайта обязательно использовать в логотипе - слева от надписи придумать/нарисовать эмблему/рисунок, который бы подходил по теме ландшафтного ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Логотип сайта рыболовного клуба

    $50

    Нужно создать логотип сайта рыболовного клуба centerpinfishing.ru Сайт будет выполнен на шаблоне с сообтветствующим стилем. http://www.templatemonster.com/ru/joomla-templates-type/41252.html В состав логотипа, возможно, должно войти: название сайта CenterPinFishing символическое изображение специального поплавка, как тут: http://i.ebayimg.com/t/BALSA-FLOATS-5-RAVEN-FLOAT-CENTERPIN-FISHING-4-2-GR-/05/!B1R2j5g!2k~$(KGrHqV,!hkEw5QYQDs)BMd0!MM,(w~~_35.JPG http://www.steelheadstuff.com/catalog/e470_1_718_1.JPG http://img.auctiva.com/imgdata/1/1/2/5/6/0/5/webimg/424963073_tp.jpg Пример схожего тематического сайта с данными элементами: http://www.centerpintalk.com/ http://www.centerpintalk.com/store/image/data/cptalkLogoWhite.jpg http://www.centerpintalk.com/forum/images/misc/CPTalk.jp От исполнителя жду, ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад