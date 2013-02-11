Разработка логотипа

Нужно создать логотип сайта рыболовного клуба centerpinfishing.ru Сайт будет выполнен на шаблоне с сообтветствующим стилем. http://www.templatemonster.com/ru/joomla-templates-type/41252.html В состав логотипа, возможно, должно войти: название сайта CenterPinFishing символическое изображение специального поплавка, как тут: http://i.ebayimg.com/t/BALSA-FLOATS-5-RAVEN-FLOAT-CENTERPIN-FISHING-4-2-GR-/05/!B1R2j5g!2k~$(KGrHqV,!hkEw5QYQDs)BMd0!MM,(w~~_35.JPG http://www.steelheadstuff.com/catalog/e470_1_718_1.JPG http://img.auctiva.com/imgdata/1/1/2/5/6/0/5/webimg/424963073_tp.jpg Пример схожего тематического сайта с данными элементами: http://www.centerpintalk.com/ http://www.centerpintalk.com/store/image/data/cptalkLogoWhite.jpg http://www.centerpintalk.com/forum/images/misc/CPTalk.jp От исполнителя жду, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать логотип. Пожелания достаточно конкретные. Вышлю в брифе.
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