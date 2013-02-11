Разработка логотипа

Очень понравилось работать. Надежда выслала очень подробный бриф, с примерами, удобно было по нему работать. Первых вариантов было больше, чем 3-4, по-моему 8 штук. Доработки по логотипу сделала быстро и с улучшением качества. Понравилось быстрое взаимодействие. Дальше буду сотрудничать!!