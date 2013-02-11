Логотип магазина детской одежды

1) Дизайн сайта сделан в светло серой гамме. Используются цвета:

фон: #E7E7E7 + #FFFFFF

текст: #B8B8B8 и #000000 и #00ADEE

Поэтому хотелось видеть логотип в сочетании с этими цветами, или наоборот более яркий, но вписывающийся в общий дизайн.

размеры (в этих пределах):

w:150-300px

h: 60-100px

2) После первой части нужно будет сделать:

a) 3 промо изображения (пример прикрепил promo.jpg ). Тема - детская одежда.

b) + 3 промо изображения (пример прикрепил promo2.jpg ). Тема - детская одежда.

торой пункт оговаривается отдельно после сделки по первому пункту.