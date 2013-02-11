Логотип магазина детской одежды

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен4 заявки190 просмотров
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1) Дизайн сайта сделан в светло серой гамме. Используются цвета:

фон: #E7E7E7 + #FFFFFF

текст: #B8B8B8 и #000000 и #00ADEE

Поэтому хотелось видеть логотип в сочетании с этими цветами, или наоборот более яркий, но вписывающийся в общий дизайн.

размеры (в этих пределах):

w:150-300px

h: 60-100px

2) После первой части нужно будет сделать:

a) 3 промо изображения (пример прикрепил promo.jpg ). Тема - детская одежда.

b) + 3 промо изображения (пример прикрепил promo2.jpg ). Тема - детская одежда.

торой пункт оговаривается отдельно после сделки по первому пункту.

11 лет назад
svipsa
Сергей 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
susmetoff
Денис 
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$30
1 день
Отлично справился с работой. Предоставил очень много вариантов выбора, учел все пожелания и внес поправки. Огромное спасибо за работу.
Спасибо Сергею! Четкое задание, оплата моментальная. Рекомендую как отличного заказчика!
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