Создать логотип мероприятия

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен8 заявок133 просмотра
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Создать логотип мероприятия.

Важно, чтоб дизайнер имел чувство вкуса и дизайнерские навыки.

Рисунок не нужен. Подобрать цвета, шрифты и общий стиль.

11 лет назад
mmn
41 годКитай
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
Выбранный исполнитель
vasyabucko
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$50
1 день
Все сделано быстро и качественно. Постоянно заказываем лого у Василия. Советую проверенного дизайнера. Доверяйте профессионалам.
Отличный заказчик. ТЗ изложено на понятном языке. Оплата своевременная. Обращайтесь с удовольствием поработаю для Вас еще.
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