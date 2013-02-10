Требуется дизайнер для внутреннего проекта "Разработка Логотипа IT проекта" • полиграфический дизайн (разработка логотипа) каталог проекта (каталог услуг и продуктов, входящих в IT проект) Описание проекта и требования - высылаются по ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создать логотип мероприятия.
Важно, чтоб дизайнер имел чувство вкуса и дизайнерские навыки.
Рисунок не нужен. Подобрать цвета, шрифты и общий стиль.
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