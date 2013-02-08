Изменить цвета логотипа

$10
Логотипы и ЗнакиЗавершен9 заявок181 просмотр
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Нужно переделать логотип, чтоб он вписался в стиль сайта http://сальдо.kz . предоставлен логотип .jpg и .png

Возможные изменения: черную полоску сделать белой, название написать белым, убрать белый фон совсем или подогнать под цвет сайта http://сальдо.kz/

Размер должен быть высота 123 пикселя.

Вы люди творческие предложите наиболее подходящий вариант. Логотип не должен выглядеть бельмом в глазу))

11 лет назад
millennium11
42 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
7onof
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
91 отзыв(-2)
11 лет назад
$10
1 день
Сергей супер креативный и творческий человек! Как исполнитель: ответственно подошел к поставленной задачи, сделал большую часть работы буквально за секунды еще до подачи заявки... Дал нам бесплатную аргументированную консультацию по всему проекту!
Отличный заказчик. Четко поставленная задача, быстрая оплата, приятен в общении.Всем рекомендую!
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