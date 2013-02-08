Изменить цвета логотипа

Требуется дизайнер для внутреннего проекта "Разработка Логотипа IT проекта" • полиграфический дизайн (разработка логотипа) каталог проекта (каталог услуг и продуктов, входящих в IT проект) Описание проекта и требования - высылаются по ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно переделать логотип, чтоб он вписался в стиль сайта http://сальдо.kz . предоставлен логотип .jpg и .png
Возможные изменения: черную полоску сделать белой, название написать белым, убрать белый фон совсем или подогнать под цвет сайта http://сальдо.kz/
Размер должен быть высота 123 пикселя.
Вы люди творческие предложите наиболее подходящий вариант. Логотип не должен выглядеть бельмом в глазу))
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