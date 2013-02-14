Логотип магазина детских игрушек

Логотипы и ЗнакиЗавершен11 заявок284 просмотра
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Тематика сайта: Интернет-магазин детских игрушек

Целевая аудитория сайта: мамы и папы любого возраста

Язык сайта: русский

Задачи логотипа: красота, приятные эмоции, узнаваемость

Цвета логотипа: нет четких предпочтений. Яркий и запоминающийся

Стиль логотипа: Весёлый логотип (возможно с каким-нибудь рисованным персонажем), в логотипе должно присутствовать русское название магазина «Забавные игрушки» и домен магазина (www. на усмотрение) funny-toys.by.

На выходе ждем цветной логотип, который будет хорошо смотреться как в цвете, так и в ч/б. Логотип нужен в cdr и png

Лого будет использоваться для сайта, на печатной продукции, наружной рекламы и т.д.

Возможно долгосрочное сотрудничество…

11 лет назад
ganetsky
Ян 
37 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
juliachopyk
Юлия Чопик 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$50
2 дня
Отличная работа! Мы остались очень довольны результатом! Все предложенные варианты были замечательны и оригинальны, долго не могли сделать выбор в пользу одного) Все правки вносились очень оперативно! Буду обращаться еще!)
Очень понравилось работать над данным проектом. Ян - порядочный заказчик, задание поставлено грамотно, проблем с оплатой не было, рады сотрудничеству!
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