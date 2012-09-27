требуется хорошая шапка, детской тематики с размещением логотипа, слайдера новино и номеров телефонов..
Дизайн сайтов1 исполнитель
Завершен
11 лет назад
требуется хорошая шапка, детской тематики с размещением логотипа, слайдера новино и номеров телефонов..
Тематика сайта: Интернет-магазин детских игрушек Целевая аудитория сайта: мамы и папы любого возраста Язык сайта: русский Задачи логотипа: красота, приятные эмоции, узнаваемость Цвета логотипа: нет четких предпочтений. Яркий и запоминающийся ...
Требуется программист на доработку движка, адаптацию под Беларусь, модули оплаты беларускими платежными системами и др. дополнения,подробности вышлю в личку... Приоритет Беларуским программерам, интересует постоянное сотрудничество...