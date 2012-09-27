ganetsky

Ян ganetsky

 
37 летБеларусь/Минск
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Логотип магазина детских игрушек

    Тематика сайта: Интернет-магазин детских игрушек Целевая аудитория сайта: мамы и папы любого возраста Язык сайта: русский Задачи логотипа: красота, приятные эмоции, узнаваемость Цвета логотипа: нет четких предпочтений. Яркий и запоминающийся ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Доработка ShopCMS под Беларусь

    Требуется программист на доработку движка, адаптацию под Беларусь, модули оплаты беларускими платежными системами и др. дополнения,подробности вышлю в личку... Приоритет Беларуским программерам, интересует постоянное сотрудничество...

    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
juliachopyk
Юлия Чопик 
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$80
10 баллов
11 лет назад
Шапка для интернет-магазина funny-toys.by
Работаем с заказчиком во второй раз и очень довольны сотрудничеством!все прошло просто отлично!
Все отлично сделали, все замечания учли и доработали! Молодцы!
Ответный отзыв
juliachopyk
Юлия Чопик 
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Логотип магазина детских игрушек
Очень понравилось работать над данным проектом. Ян - порядочный заказчик, задание поставлено грамотно, проблем с оплатой не было, рады сотрудничеству!
Отличная работа! Мы остались очень довольны результатом! Все предложенные варианты были замечательны и оригинальны, долго не могли сделать выбор в пользу одного) Все правки вносились очень оперативно! Буду обращаться еще!)
Ответный отзыв