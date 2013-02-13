Разработка логотипа

Логотипы и ЗнакиЗавершен21 заявка258 просмотров
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разработка логотипа для интернет магазина

11 лет назад
trotzky777
Владимир 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Savik89
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
26 отзывов(-1)
11 лет назад
$20
3 дня
Работа выполнена качественно быстро и в срок. Рекомендую. Спасибо.
Очень приятно было работать с Владимиром! Ясно и подробно умеет ставить задачу, к тому же практически всегда на связи! Рекомендую для дальнейшего сотрудничества!
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