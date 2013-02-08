Брэндирование паблика вконтакте

Логотипы и ЗнакиЗакрыт3 заявки156 просмотров
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Необходимо разработать:

1. Логотип и и картинку паблика

2. Стиль постов паблика

Отпишитесь, пожалуйста:

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2. О цене за работу

3. О сроках выполнения

11 лет назад
marafonetz
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
25 отзывов
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