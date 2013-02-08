Брэндирование паблика вконтакте

1) Дизайн сайта сделан в светло серой гамме. Используются цвета: фон: #E7E7E7 + #FFFFFF текст: #B8B8B8 и #000000 и #00ADEE Поэтому хотелось видеть логотип в сочетании с этими цветами, или наоборот более яркий, но вписывающийся в общий ...
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Необходимо разработать:
1. Логотип и и картинку паблика
2. Стиль постов паблика
Отпишитесь, пожалуйста:
1. Об опыте подобной работы (приложите ссылки на сообщества, оформленные вами)
2. О цене за работу
3. О сроках выполнения
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