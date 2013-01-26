MariaSemenchenok

Мария MariaSemenchenok

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
The victory loves diligence
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
6
безопасных платежей

  • Лого+визитки+фирменный стиль

    $150

    Прошу публиковать варианты логотипа, визитки и фирм.стиль дорабатываем с победителем конкурса после согласования логотипа. Работы по лого принимаем ориентировочно 1-2 недели, дальше доработка лого, визитки и фирм.стиль. Вложен бриф на лого. Четкого представления, ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Модель островной стойки в торговом центре

    Коллеги, Требуется отрисовать островную стойку в торговом центре. Схема стойки есть (вложена). Требуется: - отрисовать островную стойку в "интерьере" торгового центра (фото ТЦ, место в котором будет стойка, вышлю); - нанести на ...

    Дизайн продукции8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Лого для Nutricia DANONE

    $100

    Коллеги, Создаем логотип для финансового департамента Нутриции (дочерняя компания Danone). Бриф вложен. Вопросы в лс. Спасибо!

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Логотип для сайта hochuuu.ru

    $90

    Коллеги, Задача следующая: Придумать идею "символа-персонажа", он должен выражать "сильное желание получить что-либо" (пример вложен - плачущий ребенок, кричащий "хочуууууу!!!!!"). В рамках данного конкурса нужна в первую очередь визуальная идея - если она ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Качественный копирайтинг для сайта OnlyYou

    Коллеги, всем привет. Задача: Написать тексты (3 текста по 500-650 символов) по тезисам. Резюме проекта: OnlyYou- сайт для серьезных знакомств, подбор партнеров осуществляется на основании психологических тестов известных психологов. Проект ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Лого + визитка + бланк

    $130

    Милые коллеги, Требуется создать лого+визитка+бланк (визитка+бланк после лого) для компании Экосфера. Сайт компании http://ecosfera.com.ru. Работа над визиткой и бланком после логотипа (максимум на конкурс лого закладываем 2 недели времени). ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

ketrin3
34 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
$150
10 баллов
12 лет назад
Лого+визитки+фирменный стиль
Мария очень хороший заказчик. Все четко и понятно. Спасибо Вам за все
Ivan_Strelec
Иван 
64 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Лого для Nutricia DANONE
Четко и грамотно составленное ТЗ. Приятно работать с заказчиком. Оплата своевременная и достойная. Рекомендую.
alisagood
34 года
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$90
10 баллов
12 лет назад
Логотип для сайта hochuuu.ru
Очень приятно и легко было работать с Марией, понятные комментарии и четкое представление задачи) Оплата своевременная.
trait
51 год
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$130
10 баллов
12 лет назад
Создание логотипа и фирменного стиля
Всегда комфортно работать с заказчиком, который хорошо знает, что ему нужно. Было ясное ТЗ и адекватные комментарии. Оплата мгновенная. Очень приятно работать с Марией. Рекомендую к сотрудничеству.
Татьяна-великолепная умница! Три варианта лого, и все классные. Доработка за минимальное время, все четко и быстро. Очень довольна, рекомендую :) Спасибо!
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designfront
Дмитрий 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 отзывов
$100
10 баллов
12 лет назад
Создание лого для сайта серьезных знакомств
Приятно работать. Оплата своевременная, коммуникабельность и чёткость присутствует в полном объеме. Рекомендую и буду рад дальнейшему сотрудничеству. Спасибо за победу!
Работаем с Дмитрием не в первый раз, самая большая проблема- выбрать, какой из предложенных им вариантов лучший, все сделаны здорово. Все быстро и четко, будем рады сотрудничеству. Большое спасибо :)!
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