MariaSemenchenok

Прошу публиковать варианты логотипа, визитки и фирм.стиль дорабатываем с победителем конкурса после согласования логотипа. Работы по лого принимаем ориентировочно 1-2 недели, дальше доработка лого, визитки и фирм.стиль. Вложен бриф на лого. Четкого представления, ...
- $150Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен12 лет назад
Коллеги, Требуется отрисовать островную стойку в торговом центре. Схема стойки есть (вложена). Требуется: - отрисовать островную стойку в "интерьере" торгового центра (фото ТЦ, место в котором будет стойка, вышлю); - нанести на ...Дизайн продукции8 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Коллеги, Создаем логотип для финансового департамента Нутриции (дочерняя компания Danone). Бриф вложен. Вопросы в лс. Спасибо!Завершен12 лет назад
- $90
Коллеги, Задача следующая: Придумать идею "символа-персонажа", он должен выражать "сильное желание получить что-либо" (пример вложен - плачущий ребенок, кричащий "хочуууууу!!!!!"). В рамках данного конкурса нужна в первую очередь визуальная идея - если она ...Завершен12 лет назад
Коллеги, всем привет. Задача: Написать тексты (3 текста по 500-650 символов) по тезисам. Резюме проекта: OnlyYou- сайт для серьезных знакомств, подбор партнеров осуществляется на основании психологических тестов известных психологов. Проект ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $130
Милые коллеги, Требуется создать лого+визитка+бланк (визитка+бланк после лого) для компании Экосфера. Сайт компании http://ecosfera.com.ru. Работа над визиткой и бланком после логотипа (максимум на конкурс лого закладываем 2 недели времени). ...Завершен12 лет назад
- $130
Милые коллеги, Требуется создать лого+визитка+бланк. Бриф вложен. Варианты нужны 5 февраля. Спасибо!Завершен12 лет назад
- $130
Милые коллеги, Требуется создать лого+визитка+бланк для компании РИНО ГРУПП, крупнейшего дистрибьютора в области парафармацевтики. Бриф вложен. Варианты нужны к 6 февраля. Спасибо!Логотипы и Знаки7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Создание лого сайта серьезных знакомств Название сайта - Only You Логотип должен быть лаконичным и строгим, но в то же время романтичным срок приема заявок - 1 месяц.Завершен12 лет назад