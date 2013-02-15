Создание логотипа и фирменного стиля

$130
Логотипы и ЗнакиЗавершен13 заявок1821 просмотр
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#1$130

Милые коллеги,

Требуется создать лого+визитка+бланк.

Бриф вложен.

Варианты нужны 5 февраля.

Спасибо!

11 лет назад
MariaSemenchenok
Мария 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Победитель конкурса
trait
50 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад
#1
Татьяна-великолепная умница! Три варианта лого, и все классные. Доработка за минимальное время, все четко и быстро. Очень довольна, рекомендую :) Спасибо!
Всегда комфортно работать с заказчиком, который хорошо знает, что ему нужно. Было ясное ТЗ и адекватные комментарии. Оплата мгновенная. Очень приятно работать с Марией. Рекомендую к сотрудничеству.
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trait
50 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад
#1
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