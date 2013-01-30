Нужно разработать логотип компании

Логотипы и ЗнакиЗакрыт52 заявки322 просмотра
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Торговая марка Mega

Компания занимается продажей швейной фурнитуры это Нитки , пуговицы и тд. для примера картинка

11 лет назад
9406897
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
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