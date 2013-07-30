Логотип для органа по сертификации

$150
Логотипы и ЗнакиЗавершен29 заявок221 просмотр
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Необходимо разработать логотип для системы сертификации.

орган сертификации занимается сертификацией систем управления качеством в компаниях на соответствие стандарту ISO 9001 и другие стандарты.Оформляем сертификаты.

Пример логотипа во вложении.

Образец скудный,поэтому надеемся на вашу фантазию и творчество

11 лет назад
svfmakarov
Станислав 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
tiina
Инна 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
11 лет назад
$50
3 дня
С поставленными задачами справилась, претензий по работе нет ни каких. молодец) Все делает оперативно и в указанные сроки. Спасибо за работу.
Отличный заказчик! Приятно было работать, оплата вовремя! Буду рада сотрудничеству!)
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