Разработка логотипа

Необходимо разработать логотип для компании, занимающейся продажей строительных материалов оптом и в розницу. Нужны три принципиально разных варианта на выбор, с доработкой выбранного варианта.

Название проекта: SmartResource

Использование цветов: синий/голубой или зеленый в сочетании с каким-либо другим цветом, на усмотрение дизайнера.