Перерисовать логотип из .png в корел

Уважаемые фрилансеры, разработайте нам пожалуйста логотип компании «Корпорация Детства», занимается компания продажей детских товаров, в основном, оптом и в розницу. Есть как идея, картинка оттиска ножки и ручки ребенка. Бюджет не определен, конечно же хочется ...