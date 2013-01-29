Перерисовать логотип из .png в корел

Привет! Предлагаю поучаствовать в интересном конкурсе! Необходимо предложить логотип для проекта HRMate — лучший друг рекрутера. Проект будет размещаться на домене HRmate.ru Название взято по аналогии с известным mac редактором textmate. HRMate будет предоставлять рекрутерам и работникам кадровых служб ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Лого прикреплен
- Похожие заказы
- $50Логотипы и Знаки32 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Необходимо разработать логотип для компании, занимающейся продажей строительных материалов оптом и в розницу. Нужны три принципиально разных варианта на выбор, с доработкой выбранного варианта. Название проекта: SmartResource Использование цветов: синий/голубой или зеленый в сочетании с каким-либо другим ...Логотипы и Знаки31 заявкаЗакрыт11 лет назад
Требуется разработать логотип для ИТ компании, приоритет качество. Прошу указать цену и примерные срокиЗавершен11 лет назад
Необходимо лого с сайта keramzit.by сделать под праздники 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, День независимости (белорусский) и затем добавить несложную анимацию.Завершен11 лет назад
- $15
Требуется разработать эмблему из слов market2you. Для сайта market2you.ru Условия: использование синего желтого и красного. Только не кричащих оттенков. Пишите на скайп aiardalinЗавершен11 лет назад
Уважаемые фрилансеры, разработайте нам пожалуйста логотип компании «Корпорация Детства», занимается компания продажей детских товаров, в основном, оптом и в розницу. Есть как идея, картинка оттиска ножки и ручки ребенка. Бюджет не определен, конечно же хочется ...Завершен11 лет назад
- $115
Привет тебе. Необходимо разработать логотип для салона-магазина часов "Женева". Требования: 1. Масштабируемость 2. Цветной и ЧБ вариант 3. Возможность использования на визитках, в печатных изданиях, на сайте. Текущая версия логотипа (которая нас не устраивает) - в приложении. Можешь взять кое-что из ...Логотипы и Знаки53 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужен логотип на сайт (на замену стандартного из шаблона). Пара вариантов по ТЗ.Закрыт11 лет назад