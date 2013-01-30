Лого на сайт

Необходимо разработать логотип для системы сертификации. орган сертификации занимается сертификацией систем управления качеством в компаниях на соответствие стандарту ISO 9001 и другие стандарты.Оформляем сертификаты. Пример логотипа во вложении. Образец скудный,поэтому надеемся на вашу фантазию и творчество