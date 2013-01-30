Лого на сайт

Логотипы и ЗнакиЗакрыт18 заявок187 просмотров
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http://s48.radikal.ru/i119/1301/da/f3a372733180.jpg

надо сделать логотип.

ProektStore - слово быть должно.

т.к. логотип будет и к сайту по домам, то не надо рисовать баню.

голубой, оранжевый, зеленый использовать желательно..

11 лет назад
ProektStore
Сергей 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв(-1)
Выбранный исполнитель
hollander74
48 летМолдова
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$50
3 дня
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