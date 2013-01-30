Лого на сайт

Милые коллеги, Требуется создать лого+визитка+бланк для компании РИНО ГРУПП, крупнейшего дистрибьютора в области парафармацевтики. Бриф вложен. Варианты нужны к 6 февраля. Спасибо!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
http://s48.radikal.ru/i119/1301/da/f3a372733180.jpg
надо сделать логотип.
ProektStore - слово быть должно.
т.к. логотип будет и к сайту по домам, то не надо рисовать баню.
голубой, оранжевый, зеленый использовать желательно..
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