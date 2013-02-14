Разработка логотипа для регаты

Группа негодяев едет в морское командное приключение и нуждается в разработке эмблемы команды для печати на футболках. С учетом особенности национального калорита команды, возникла идея за основу логотипа взять матрешку, но в нетрадиционном исполнении, а именно с адской небритой мордой в шапке-ушанке либо бескозырке с развивающимися ленточками, зверским оскалом, и морскими наколками сочетающимися с традиционными русскими узорами! Должно быть ярко красочно и вызывающе! Ждем ваши предложения