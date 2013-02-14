Разработка логотипа для регаты

$250
Логотипы и ЗнакиЗавершен9 заявок287 просмотров
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Группа негодяев едет в морское командное приключение и нуждается в разработке эмблемы команды для печати на футболках. С учетом особенности национального калорита команды, возникла идея за основу логотипа взять матрешку, но в нетрадиционном исполнении, а именно с адской небритой мордой в шапке-ушанке либо бескозырке с развивающимися ленточками, зверским оскалом, и морскими наколками сочетающимися с традиционными русскими узорами! Должно быть ярко красочно и вызывающе! Ждем ваши предложения

11 лет назад
glavnachpups
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
markand
Андрей 
49 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад
$250
3 дня
Сотрудничество с Андреем очень понравилось, все сделано четко, креативно и в срок, поправки заказчиков были мннимальными!
Мне понравилось работать с Артемом. Четкое техзадание, оперативные замечания, своевременная оплата и просто приятный в общении человек. Рекомендую Артема как ответственного заказчика
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