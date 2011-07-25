EugeneIL

Евгений EugeneIL

 
37 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

MariaSemenchenok
Мария 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
$130
10 баллов
12 лет назад
Лого + визитка + бланк
Евгений работал на совесть быстро и качественно, претензий нет. Но были вынуждены расторгнуть сделку, так как данный логотип стал неактуален.
topglance
Сергей 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Логотип для компании
Отличная работа, все доработки учтены, сотрудничеством доволен!
Сотрудничеством доволен, оплата моментальная. Спасибо!
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pfo
36 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$50
8 баллов
12 лет назад
Эскиз логотипа торговой марки "Инкадо"
Евгений предложил самый удачный вариант эскиза с которым в дальнейшем будем работать. Для конкурса смог предоставить несколько хороших вариантов, рекомендуем в качестве исполнителя по разработке логотипов.
flaris
Фларис 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$60
10 баллов
14 лет назад
Нужен логотип для группы компаний ЭнергоРесурс
Евгений, один из первых кто выложил свою работу и самый внимательный, который согласно концепции точно разработал логотип. Спасибо. Приятно с Вами работать.
Отличный заказчик! Грамотное ТЗ, всегда на связи, четкие и понятные комментарии по ходу работы, оплата вовремя. Просто, приятный человек. Сотрудничеством доволен. Рекомендую всем!
Ответный отзыв
drakula1980
Андрей 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Логотип для рекламного агентства
Google Ads
Качественная и быстрая работа. Рекомендую!
Четкое и лаконичное ТЗ, комментарии по ходу конкурса, всегда понятно что именно требуется заказчику. Своевременная оплата. Сотрудничеством очень доволен.
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