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Отзывы заказчиков
$130
10 баллов
12 лет назад
Евгений работал на совесть быстро и качественно, претензий нет. Но были вынуждены расторгнуть сделку, так как данный логотип стал неактуален.
$50
10 баллов
12 лет назад
Отличная работа, все доработки учтены, сотрудничеством доволен!
Ответный отзыв
Сотрудничеством доволен, оплата моментальная. Спасибо!
$50
8 баллов
12 лет назад
Евгений предложил самый удачный вариант эскиза с которым в дальнейшем будем работать. Для конкурса смог предоставить несколько хороших вариантов, рекомендуем в качестве исполнителя по разработке логотипов.
$60
10 баллов
14 лет назад
Евгений, один из первых кто выложил свою работу и самый внимательный, который согласно концепции точно разработал логотип. Спасибо. Приятно с Вами работать.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Грамотное ТЗ, всегда на связи, четкие и понятные комментарии по ходу работы, оплата вовремя. Просто, приятный человек. Сотрудничеством доволен. Рекомендую всем!
$50
10 баллов
14 лет назад
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Качественная и быстрая работа. Рекомендую!
Ответный отзыв
Четкое и лаконичное ТЗ, комментарии по ходу конкурса, всегда понятно что именно требуется заказчику. Своевременная оплата. Сотрудничеством очень доволен.