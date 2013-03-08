Логотип для компании

Необходимо разработать дизайн логотипа компании «Промосайт». Информация о компании: Компания занимается продвижением сайтов. Домен: promosite.fm (сайта пока нет) Логотип должен состоять из знака, фирменного написания «promosite.fm» и статуса «продвижение сайтов». Результаты конкурса будут опубликованы 15 февраля 2013 г. в 17:00 ...
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