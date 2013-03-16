Нужен логотип торгово-строительной фирмы

Логотипы и ЗнакиЗавершен29 заявок300 просмотров
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Логотипа для фирмы ООО "Консул". Основное направление деятельности - производство ремонтных работ, эксплуатация строительных объектов, подготовка проектно-сметной документации. Основной контрагент (более 90% всех заказов) - Государственные и муниципальные заказчики.

Логотип должен быть ненавязчивым, не очень сложным. Должно быть название КОНСУЛ. Не делать явную привязку к ремонту (молотки, валики, перфораторы и маляров стоящих на стемянке )) не нужно изображать). Нужно избегать детские, яркие и вычурные тона.

Лучше задавайте вопросы, у меня не очень большой опыт формировать технические задания, да и времени не очень много))

Насчет бюджета: предлагайте свои цены. Бюджет не очень большой. Потребность фирмы в логитипе и прочих атрибутах фирменного стиля не велика. Пришло время заказывать полиграфическую продукцию, решили привязать товары к фирме.

11 лет назад
Konsyl
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранные исполнители
Ola_M
Ольга 
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад
$30
1 день
Огромное спасибо Вам, Ольга за проделанную работу!!! Логотип (можете видеть на моей аватарке), фирменный бланк, дизайн визитки и макет для печати логотипа на шариковых ручках - выполнено в едином фирменном стиле, со вкусом, со знанием дела. Работает оперативно, выполняет обещания по срокам - что очень приятно и удобно! С логотипом Ольга угадала почти с первой попытке. Немного изменили цвет значка и язык с латинского на кириллицу. Ольга доводит работу всегда до финиша! Даже после утверждения и оплаты дизайна визиток, когда в типографии возникли небольшие трудности с дизайном (резак не мог точно разрезать бумагу, в результате чего получились кривые линии), Ольга очень быстро предложила достойную альтернативу по дизайну. Мы продолжаем работать по некоторым вопросам. Заказали еще один дизайн визиток и планируем сделать заказ на еще один фирменный бланк. Очень довольны сотрудничеством. Сильный и опытный специалист своего дела! Еще раз спасибо!))
С Евгением приятно работать. ТЗ - понятное, оплата - вовремя. Очень довольна сотрудничеством.
hollander74
48 летМолдова
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$40
3 дня
Спасибо Андрею за проделанную работу. Купили логотип. Правда для другой компании, директору которой очень понравился один из представленных вариантов. К сожалению, для нас не подошел стиль логотипов, несмотря на то, что варианты были очень сильными и красивыми. Наверно, мы сами виноваты - не полным образом отразили в ТЗ то, что мы хотим. Вины Андрея я не вижу. Видно, что у него довольно хорошее мышление. Нам было предложено несколько совершенно разных по стилю вариантов логотипа. Три варианта очень понравились. Один взял мой товарищ - директор строительной фирмы, который помогал с выбором ))). Второй, скорее всего возьмет, другой товарищ - директор агентства недвижимости. Сроки Андрей соблюдает. Все делал вовремя. Общение адекватное, вежливое. В общем, мне очень понравилось сотрудничество с тобой, спасибо!)) Обязательно обращусь если понадобиться в следующий раз. ПС: извини, что долго не мог оставить отзыв. Работы много!))
Не смотря на то, что в полном объеме успех не был достигнут, работа оплачена - Евгений приобрел вариант лого для своих товарищей. Был рад сотрудничеству.
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