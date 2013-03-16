Нужен логотип торгово-строительной фирмы

Логотипа для фирмы ООО "Консул". Основное направление деятельности - производство ремонтных работ, эксплуатация строительных объектов, подготовка проектно-сметной документации. Основной контрагент (более 90% всех заказов) - Государственные и муниципальные заказчики.

Логотип должен быть ненавязчивым, не очень сложным. Должно быть название КОНСУЛ. Не делать явную привязку к ремонту (молотки, валики, перфораторы и маляров стоящих на стемянке )) не нужно изображать). Нужно избегать детские, яркие и вычурные тона.

Лучше задавайте вопросы, у меня не очень большой опыт формировать технические задания, да и времени не очень много))

Насчет бюджета: предлагайте свои цены. Бюджет не очень большой. Потребность фирмы в логитипе и прочих атрибутах фирменного стиля не велика. Пришло время заказывать полиграфическую продукцию, решили привязать товары к фирме.