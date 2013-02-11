Нужен логотип для автосервиса

Милые коллеги, Требуется создать лого+визитка+бланк (визитка+бланк после лого) для компании Экосфера. Сайт компании http://ecosfera.com.ru. Работа над визиткой и бланком после логотипа (максимум на конкурс лого закладываем 2 недели времени). Бриф на логотип вложен. Спасибо!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Прошу прощения. Перепутала кнопочки и вместо конкурса открыла проект. В ближайшее время появится конкурс-аналог.
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