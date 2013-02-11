Отрисовать лого по джипегу

Всем доброго времени суток. Нужно сделать лого для сайта "Ландшафтный дизайн от А до Я" урл сайта 4gazon.ru Пожелания по логотипу: - урл сайта обязательно использовать в логотипе - слева от надписи придумать/нарисовать эмблему/рисунок, который бы подходил по теме ландшафтного ...