Логотип для автосервиса

Доброго дня всем! Нужен логотип для компании, которая здает в аренду строительную технику (экскаваторы,бульдозеры,самосвалы,автокраны), а также занимается всеми видами земельных работ (копка котлованов, копка и чистка озер, демонтажные работы и др.) Хотелось чтобы логотип ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Цель работы
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Целью работы является разработка логотипа для коммерческого предприятия AutoGooD.Kirov, основным направлением экономической деятельности которого является косметический ремонт автомобилей. Список основных услуг предприятия:
- Удаление вмятин кузова авто
- Ремонт сколов, трещин, автостекол
- Полировка фар, стекол авто
- Полировка кузова автомобиля
- Бесконтактная химчистка салона авто
- Ремонт ходовой автомобиля
Требования
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Логотип должен представлять собой стилизованное название бренда (регистр важен): «AutoGooD.Kirov».
Изображение не должно быть вписано в фигуру (квадрат, круг), фон прозрачный.
Логотип должен быть цветным, выполненным в "строгом" стиле. Изображению желательно придать объём, используя тени, светотени, рефлексы, блики.
Фирменные цвета: салатовый (#99FF99), темно-синий (#1B2F38).
Цвета можно добавить или сместить, но важно, чтобы присутствовал салатовый (#99FF99).
Общие формулировки для синтеза концепций
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Автосервис, автомобили, фары, автостекла, полировка, блеск.
Требования к формату
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Эскизы могут быть в растре, плохом качестве. Исходник должен быть в векторе.
Количество эскизов
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Не менее 1 эскиза. Лучше 2-3, можно явно недоработанные - лишь бы было видно общую концепцию изображения.
Предложение для эскиза
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Логотип представляет собой название бренда «AutoGooD.Kirov» записанное в одну строку, объёмными буквами (шрифт без засечек) «из цветного стекла» (цвета фирменные). Буквы «просвечивают», на них видны блики (источник света один), рефлексы от обратной стороны букв (примерно так, как выполняются «стеклянные» кнопки для веб-сайтов).
Порядок оплаты
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1. Оплата 25% от суммы - аванс.
2. Оплата 25% перед предоставлением эскизов.
3. Предоставление эскизов, выбор подходящего.
4. Доработка выбранного эскиза, если она требуется.
5. Оплата оставшихся 50%, предоставление исходников.
Способы оплаты
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Яндекс.Деньги, Bitcoin.
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Оставляйте, пожалуйста, предложения по бюджету.
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