Логотип компании «Промосайт»

$135
Логотипы и ЗнакиЗавершен20 заявок2530 просмотров
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#1$100
#2$25
#3$10

Необходимо разработать дизайн логотипа компании «Промосайт».

Информация о компании:

Компания занимается продвижением сайтов.

Домен: promosite.fm (сайта пока нет)

Логотип должен состоять из знака, фирменного написания «promosite.fm» и статуса «продвижение сайтов».

Результаты конкурса будут опубликованы 15 февраля 2013 г. в 17:00 по Москвовскому времени.

Желаю творческих успехов!

С победителем желательно продолжить работу по разработке фирменного стиля (визитка, фирменный бланк, конверт А4 и т.д.) за дополнительную оплату. Возможна так же разработка дизайна сайта.

11 лет назад
Ditmar
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
Победители конкурса
solnechnaya_lena
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
#3
Спасибо за участие в конкурсе
Спасибо за конкурс!
nixXxon86
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
#2
Спасибо за участие в конкурсе!
+
Ivan_Strelec
Иван 
63 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
#1
Спасибо за победу в конкурсе и отличную идею для моего нового логотипа.
Интересный конкурс. ТЗ грамотно написано, с заказчиком легко работать. Оплата вовремя. Рекомендую.
Заявки фрилансеров
solnechnaya_lena
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
#3
nixXxon86
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
#2
Ivan_Strelec
Иван 
63 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
#1
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