Логотип компании «Промосайт»

Доброго времени суток. Необходимо разработать и визуализировать фирменный стиль магазина Экопродуктов: логотип фирменные цвета фирменное оформление торговой точки (интерьер/экстерьер). Интересует стоимость работы и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать дизайн логотипа компании «Промосайт».
Информация о компании:
Компания занимается продвижением сайтов.
Домен: promosite.fm (сайта пока нет)
Логотип должен состоять из знака, фирменного написания «promosite.fm» и статуса «продвижение сайтов».
Результаты конкурса будут опубликованы 15 февраля 2013 г. в 17:00 по Москвовскому времени.
Желаю творческих успехов!
С победителем желательно продолжить работу по разработке фирменного стиля (визитка, фирменный бланк, конверт А4 и т.д.) за дополнительную оплату. Возможна так же разработка дизайна сайта.
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