Логотип для рекламного агентства

# 1 — $ 50

Требуется разработать логотип для рекламного интернет-агентства.

Название: Рекламное интернет-агентство "ПроСвет"

Основные направления деятельности агентства:

- Контекстная реклама (Директ, AdWords, Begun)

- Медийная (баннерная) реклама

- Пост-клик аналитика

- Традиционная реклама

Рекомендации по логотипу: хотелось бы видеть стилизованный просвет в небе (например: солнце сквозь облака), но принимаются и другие вариации на тему "просвета".

Рекомендация по цветам и стилю - нет (полная свобода фрилансера)