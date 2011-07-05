Логотип для рекламного агентства

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен101 заявка4388 просмотров
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#1$50

Требуется разработать логотип для рекламного интернет-агентства.

Название: Рекламное интернет-агентство "ПроСвет"

Основные направления деятельности агентства:

- Контекстная реклама (Директ, AdWords, Begun)

- Медийная (баннерная) реклама

- Пост-клик аналитика

- Традиционная реклама

Рекомендации по логотипу: хотелось бы видеть стилизованный просвет в небе (например: солнце сквозь облака), но принимаются и другие вариации на тему "просвета".

Рекомендация по цветам и стилю - нет (полная свобода фрилансера)

12 лет назад
drakula1980
Андрей 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Победитель конкурса
EugeneIL
Евгений 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
#1
Качественная и быстрая работа. Рекомендую!
Четкое и лаконичное ТЗ, комментарии по ходу конкурса, всегда понятно что именно требуется заказчику. Своевременная оплата. Сотрудничеством очень доволен.
Заявки фрилансеров
EugeneIL
Евгений 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
#1
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