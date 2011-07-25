Разработка логотипа

Прошу прощения за долгое молчание, но оно компенсируется огромным обоянием и профессионализмом Александра. Чёткость, порядочность и простая человечность! Спасибо за сотрудничество! Ребята, такой человек для работы нужен ВСЕМ! Александр удачи Вам и большое спасибо за интересный конкурс.