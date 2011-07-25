Разработка логотипа

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен81 заявка3972 просмотра
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#1$50

Доброго времени суток!

Нужно разработать логотип для компании, которая занимается ремонтом одежды, обуви, сумок, а также металлоремонтом.

Требования к логотипу:

Хочется увидеть стильный, не кричащий логотип.

Главное условие чтобы подходил к дизайну нового сайта и отвечал перечню услуг.

Можно обыгрывать уже готовый логотип или отрисовать свои собственные задумки. Большое предпочтение отдается новому варианту.

Исходник нужен в векторе.

Дополнительная информация в архиве.

12 лет назад
0n0ff3
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Победитель конкурса
Olegik882
Олег 
60 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
24 отзыва
12 лет назад
#1
Спасибо Олегу за проделанную работу. Заказчику очень понравился логотип. Всем советую Олега! Буду сотрудничать и дальше!
Прошу прощения за долгое молчание, но оно компенсируется огромным обоянием и профессионализмом Александра. Чёткость, порядочность и простая человечность! Спасибо за сотрудничество! Ребята, такой человек для работы нужен ВСЕМ! Александр удачи Вам и большое спасибо за интересный конкурс.
Заявки фрилансеров
Olegik882
Олег 
60 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
24 отзыва
12 лет назад
#1