Логотип для сайта домашних животных

$400
Логотипы и ЗнакиЗавершен15 заявок454 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно разработать логотип для сайта домашних животных, сроки не имеют значение, главное качественное выполнение и по возможности оригинальность.

Логотип для сайта
12 лет назад
geoset
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
De_And_De
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$400
7 дней
Всё отлично, быстро, качественно и оригинально, рекомендую.