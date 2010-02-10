Рад знакомству и сотрудничеству с Сергеем. Работать с чужим дизайном всегда неудобно, но Сергей очень четко уловил все нюансы и реализовал требуемую задачу, поэтому внедрение нового элемента на сайт вышло очень красивым и естественным, как и собственный стиль этого дизайнера. Кроме того, работа была сделана исключительно быстро, не прошло и дня. Также быстро были сделаны все правки, которые мне потребовались. Отличный дизайнер и профессионал, рекомендую!