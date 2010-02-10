Design & Development
- Лого и фирменный стиль
- Дизайн сайтов и прочих рекламных продуктов
- Дизайн и разработка приложений под iOS (iPhone, iPod, iPad)
- Программирование и сайты "под ключ"
- Индивидуальный подход к клиенту, гарантии и комплексные скидки
- Многолетний опыт в рекламном дизайне и IT сфере ...
Портфолио
- Грызун168 просмотров
- Иконка - линейка .149 просмотров
- Трус167 просмотров
- Грызун175 просмотров
- ЭнгриДед (непосредственно)142 просмотра
- ЭнгриДед "Батлфилд"153 просмотра
- Sexiest.ru (модель контента и элементов)260 просмотров
- Sexiest.ru272 просмотра
- Лого345 просмотров
- Лого294 просмотра
- StreetMusical282 просмотра
- REDSTONE286 просмотров
Отзывы заказчиков
$300
10 баллов
11 лет назад
С удовольствием продолжаю сотрудничество с Сергеем. Мне нравятся его стиль, отношение к работе и гарантированный результат с минимумом корреций, что абсолютно нормально. По-прежнему, рекомендую Сергея как очень качественного дизайнера!
Ответный отзыв
Максим в своём репертуаре ... Подача ТЗ усовершенствовалась до такого уровня, что уже непонятно кто у кого что заказал? :) Максим у меня дизайн или я у него ТЗ :) ... В общем в очередной раз всё прошло как по маслу, все довольны, оплата не заставляет себя ждать, предельный уровень взаимопонимания ... Удачи во всём, Максим! ... С наилучшими пожеланиями, Серж Лозовский ... [email protected]
$100
10 баллов
11 лет назад
Рад знакомству и сотрудничеству с Сергеем. Работать с чужим дизайном всегда неудобно, но Сергей очень четко уловил все нюансы и реализовал требуемую задачу, поэтому внедрение нового элемента на сайт вышло очень красивым и естественным, как и собственный стиль этого дизайнера. Кроме того, работа была сделана исключительно быстро, не прошло и дня. Также быстро были сделаны все правки, которые мне потребовались. Отличный дизайнер и профессионал, рекомендую!
Ответный отзыв
Очень приятно было сотрудничать с Максимом. Задача ставится чётко, оплата не заставляет себя ждать, всё прошло на волне тотального взаимопонимания и уважения ... Буду искренне рад дальнейшему сотрудничеству. Удачи во всём, и будьте здоровы! ... С наилучшими, Серж Лозовский ... [email protected]
$400
10 баллов
12 лет назад
Всё отлично, быстро, качественно и оригинально, рекомендую.
$400
10 баллов
13 лет назад
Сотрудничеством с Сергеем очень доволен, сразу понравился стиль его работ, поэтому выбрал его в качестве исполнителя. Предложенный вариант был принят сразу и практически без корректировок. Отличный исполнитель, рекомендую!
Ответный отзыв
Хороший и адекватный заказчик, знает цену творческой работы, ясно излагает пожелания ... Сотрудничеством доволен, с оплатой никаких проблем ... С нетерпением жду новых проектов, Евгений ... С наилучшими пожеланиями, Сергей Лозовский (De&De)
$1000
10 баллов
14 лет назад
Сотрудничал с Сергеем по нескольким проектам и всегда получал работы высочайшего качества. Точное следование ТЗ с отличным креативом и профессионализмом очень высокого уровня; работы выполнены в короткие сроки. Работа с Сергеем была лучшим сотрудничеством из всего моего опыта работы с дизайнерами