Разработка логотипа и PSD-макета товаров

Логотипы и ЗнакиЗавершен17 заявок324 просмотра
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Нужен логотип для интернет-магазина компьютерных игр http://igrotrec.ru/, а так же разработка PSD-макета для изображения товаров. Макет должен включать в себя водяной знак и логотип магазина

12 лет назад
disdain
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Bazilevskyi
Антон 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
12 лет назад
$50
5 дней
Прекрасный дизайнер. Работу сделал очень качественно и своевременно. Предложил несколько вариантов логотипа. Весьма оригинально и со вкусом.
Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.