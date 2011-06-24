Лого + стиль (идея лого уже есть)

$50
Логотипы и ЗнакиЗакрыт20 заявок319 просмотров
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Приветствую творцов дизайна!

Для Вас есть работка. Кадровое агентство нуждается в красиво выполненном лого + фирменном стиле.

Что нужно:

- идея лого уже есть, даже есть картинка, как должен выглядеть лого;

- нужно с душой воплотить идею лого;

- также нужен фирменный стиль после утверждения лого: визитная карточка, фирменный бланк для письма и факса, конверт, папка для документов;

- желаемые цвета в использовании: лёгкий серый, голубой и синий.

Процесс работы:

Нужно три разных по стилистике лого (но в рамках идеи!) для рассмотрения. После утверждения - фирменный стиль.

Работаю по послеоплате или безопасной сделке. Репутацией дорожу, имею персональный аттестат WebMoney.

Картинка с идеей лого и скрин сайта во вложении.

12 лет назад
Vigura
Виктор 
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад