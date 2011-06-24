Лого + стиль (идея лого уже есть)

К сожалению, результаты предыдущего конкурса нас не устроили. Причины - низкие сроки, небольшая сумма, как следствие невысокое качество работ. Поэтому, призовую сумму увеличиваем втрое = $600. Также будут поощрительные места до $10. НЕ ПУТАЙТЕ! Название программы - ...
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Приветствую творцов дизайна!
Для Вас есть работка. Кадровое агентство нуждается в красиво выполненном лого + фирменном стиле.
Что нужно:
- идея лого уже есть, даже есть картинка, как должен выглядеть лого;
- нужно с душой воплотить идею лого;
- также нужен фирменный стиль после утверждения лого: визитная карточка, фирменный бланк для письма и факса, конверт, папка для документов;
- желаемые цвета в использовании: лёгкий серый, голубой и синий.
Процесс работы:
Нужно три разных по стилистике лого (но в рамках идеи!) для рассмотрения. После утверждения - фирменный стиль.
Работаю по послеоплате или безопасной сделке. Репутацией дорожу, имею персональный аттестат WebMoney.
Картинка с идеей лого и скрин сайта во вложении.
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