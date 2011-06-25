Два логотипа для двух брендов

# 1 — $ 65 # 2 — $ 65

Здравствуйте, уважаемые кративщики!

Двум брендам нашей компании необходимы логотипы.

Под брендами выпускается по большому счету одна и та же продукция, но хотелось бы внести некое разнообразие.

Более конкретное описание задач находится в приложенном файле (ТЗ).

Конкурс будет проводится только сегодня и завтра, в связи с тем, что логотипы нужны "уже вчера".

Необязательно предлагать логотипы сразу для двух брендов, можно и по одному!

Первое место - за лучший логотип для первого бренда, второе - за лучший логотип для второго соотвественно!

За дополнительными вопросами прошу обращаться в личные сообщения.

За каждый логотип победителю (или победителям) будет выплачено по 65 у.е.

Дерзайте, товарищи!

Удачи!