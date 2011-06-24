Изменить лого

К сожалению, результаты предыдущего конкурса нас не устроили. Причины - низкие сроки, небольшая сумма, как следствие невысокое качество работ. Поэтому, призовую сумму увеличиваем втрое = $600. Также будут поощрительные места до $10. НЕ ПУТАЙТЕ! Название программы - ...
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Нужно изменить имеющееся лого.
1. Оставить надпись из первого варианта(шрифт можно изменить)
2. Взять солнце и море со второго варианта и перенести вместо цветов и попугая.
3. Изменить цветовую палитру чтобы все сочеталось
4. Добавить ниже надпись- Недвижимость в Таиланде
Бюджет окончательный.
Срок исполнения 2 дня.
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