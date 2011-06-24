Изменить лого

$15
Логотипы и ЗнакиЗакрыт21 заявка539 просмотров
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Нужно изменить имеющееся лого.

1. Оставить надпись из первого варианта(шрифт можно изменить)

2. Взять солнце и море со второго варианта и перенести вместо цветов и попугая.

3. Изменить цветовую палитру чтобы все сочеталось

4. Добавить ниже надпись- Недвижимость в Таиланде

Бюджет окончательный.

Срок исполнения 2 дня.

12 лет назад
aser123
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад