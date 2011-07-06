Логотип для свадебного салона

Необыкновенно приятное сотрудничество во всех отношениях, обстоятельный подход к выбору исполнителя, к постановке задачи, очень доброжелательное и открытое общение, лестные отзывы о результатах трудов, моментальная оплата, и в целом пример для подражания многим заказчикам, так опишу наше сотрудничество с Константином. Буду рада дальнейшим проектам и рекомендую всем!