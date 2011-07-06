Логотип для свадебного салона

$100
Логотипы и ЗнакиЗавершен44 заявки454 просмотра
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12 лет назад
teryoll
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Olchytay
Ольга 
54 годаАвстрия
14 лет в сервисе
Была
2 часа назад
12 лет назад
$80
5 дней
Доволен сотрудничеством с Ольгой и результатом. Впечатления от работы остались также приятные - чувствуется профессионализм. Логотип получился классный.
Необыкновенно приятное сотрудничество во всех отношениях, обстоятельный подход к выбору исполнителя, к постановке задачи, очень доброжелательное и открытое общение, лестные отзывы о результатах трудов, моментальная оплата, и в целом пример для подражания многим заказчикам, так опишу наше сотрудничество с Константином. Буду рада дальнейшим проектам и рекомендую всем!
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