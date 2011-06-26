Сделать надпись в Corel draw

Приветствую творцов дизайна! Для Вас есть работка. Кадровое агентство нуждается в красиво выполненном лого + фирменном стиле. Что нужно: - идея лого уже есть, даже есть картинка, как должен выглядеть лого; - нужно с душой воплотить идею лого; - также ...