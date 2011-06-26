Сделать надпись в Corel draw

Здравствуйте, уважаемые кративщики! Двум брендам нашей компании необходимы логотипы. Под брендами выпускается по большому счету одна и та же продукция, но хотелось бы внести некое разнообразие. Более конкретное описание задач находится в приложенном файле (ТЗ). Конкурс будет проводится только ...
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Есть текст:
от Правового управления
ФАС России
Нужно в Кореле написать его в размере 4 на 2 см ( ширина*высота)
Вот и все)
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icq 614400
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