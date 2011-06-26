Приватный проект для Бокши Андрея

Здравствуйте! Нужно разработать несколько логотипов (2-3) Оставляйте обязательно портфолио, контакты, расценки!! Спасибо
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Разработка логотипа и баннера
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