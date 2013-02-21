Дизайн логотипа танцевального коллектива

Необходимо создать логотип молодому аматорскому танцевальному коллективу BeyonD

Вся информация по требованиям в приложении "Бриф"

По предоплате не работаем. Необходимо разработать несколько значительно отличающихся вариантов (минимум 3), после чего выбирается один и дорабатывается. После оплаты - получение исходника логотипа. Все необходимые правки включены в стоимость.

Оплата по Привату или ВебМани