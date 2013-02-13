Логотип стартап-проекта

Нужен дизайнер под проекты. Фрилансер. Очень важно! Умеющий рисовать ОЧЕНЬ хорошо: Афиши; Логотипы; Оформляет документы; Билборды и т.д. Очень желательно иметь художественное образование. Кандидаты без портфолио рассматриваться не будут. Пишите.