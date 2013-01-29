Правки визитки на danneo

Проект уже разрабатываться на фрейморке YII, но нужна помощь в разработке следующих разделов (в тз красным отмечено), что бы ускорить разработку: - Письма - Поддержка - Калькулятор - Чеки ...
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