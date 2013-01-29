Необходимо добавить аутентификацию (Java, Tomcat)

Моя задача добавить предварительный ввод логина/пароля для доступа к некой странице (JSP + сервлет). Базы не надо, логин и пароль просто хардкодить.

Сначала я пробовал использовать Basic аутентификацию, но возникла проблема с использованием разных логинов на одном компютере. Нужно или сделать чтобы заработала Basic-аутентификация как надо, или реализовать каким-то другим способом (Forms-аутентификация, или полностю кастомная).