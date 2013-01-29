ActionScript и PHP

Есть такой шаблончик - http://activeden.net/item/gameready-dice/231844?WT.ac=category_thumb&WT.seg_1=category_thumb&WT.z_author=AerisT

Выдает случайные числа.

Нужно:

1. Сделать 3 кубика.

2. Кнопку "старт", по нажатию на которую с помощью ajax или как-то еще (никогда не работал с ActionScript) на сервер передается значение start=1

2. Крутить кубики до тех пор, пока аяксом через POST (или как-то еще) не придет значение, которое потом и выставить на кубиках.

Принимаю заявки от тех, кто 100% уверен, что справится с задачей в короткие сроки (1-2 дня).

От вас как обычно - стоимость.