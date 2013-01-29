Доделать сайт на Joomla

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок169 просмотров
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Нужен ответственный прогер для добавления/изменения разных элементов на сайте Joomla согласно ТЗ.

Такие как верстка, каталог и др.

Joomla
11 лет назад
wrxsux1
Мис 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
2 отзыва
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