Доделать сайт на Joomla

Требуется создать парсер для интернет магазина сноубордов и других спорт товаров. Каталог (категории и продукты) требуется перенести с известного сайта требуется перенести на новый сайт, сделанный на shop script. В перенесенном товаре должно быть: 1.Название 2. Цена 3. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен ответственный прогер для добавления/изменения разных элементов на сайте Joomla согласно ТЗ.
Такие как верстка, каталог и др.
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