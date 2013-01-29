Небольшой калькулятор

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки131 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен довольно быстро небольшой калькулятор на подобии формы в Эксель (Приложение) для вставки в материал Joomla. Жду сроки и цену

11 лет назад
el390
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
  • Похожие заказы

  • Extension для Chrome, Firefox

    $500

    Требуется человек, который сможет написать расширение для браузеров Chrome, Firefox. Примерный функционал – каталогизатор ссылок на сторонние сайты и порезка рекламы на сайтах. От вас примеры расширений и примерная стоимость. Подробности понравившимся кандидатам!!!

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Поправить Virtuemart 2.0.18 на Joomla 2.5.8

    Сайт тут novocentro.pro/ipcor Joomla 2.5.8 Virtuemart 2.0.18 1. Когда нажимаешь на кнопку купить в списке товаров, то сразу отбрасывает в корзину, никакого окна не всплывает -исправить. Товар должен попасть в корзину, должно всплыть окно, ...

    JoomlaVirtuemart
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется создать парсер

    $50

    Требуется создать парсер для интернет магазина сноубордов и других спорт товаров. Каталог (категории и продукты) требуется перенести с известного сайта требуется перенести на новый сайт, сделанный на shop script. В перенесенном товаре должно быть: 1.Название 2. Цена 3. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • ActionScript и PHP

    Есть такой шаблончик - http://activeden.net/item/gameready-dice/231844?WT.ac=category_thumb&amp;WT.seg_1=category_thumb&amp;WT.z_author=AerisT Выдает случайные числа. Нужно: 1. Сделать 3 кубика. 2. Кнопку "старт", по нажатию на которую с помощью ajax или как-то еще (никогда не работал с ActionScript) на сервер передается значение start=1 2. Крутить ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Необходимо добавить аутентификацию (Java, Tomcat)

    $50

    Моя задача добавить предварительный ввод логина/пароля для доступа к некой странице (JSP + сервлет). Базы не надо, логин и пароль просто хардкодить. Сначала я пробовал использовать Basic аутентификацию, но возникла проблема с использованием разных логинов на ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Парсер для регистрации доменов (Java)

    $500

    Здравствуйте! Мне нужен автоматический парсер(скрипт), который будет регистрировать домены на http://www.godaddy.com/ по заданному из вне алгоритму (некоторое АPI для входящих и выходящих данных будет необходимо) - проверить свободность домена - регистрация - изменение DNS - держать в уме окончание срока ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Перегрузить данные из CSV в базу (парсинг CSV)

    Есть большое количество (около 150 штук) больших файлов выгрузки товаров из магазинов (до 200 тыс записей каждый, до 70 метров весом) в формате CSV. Файлы обновляются ежедневно. Пример файла прикреплён к заданию. Необходимо: 1. Раз ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад