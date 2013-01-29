Создать онлайн калькулятор

Требуется человек, который сможет написать расширение для браузеров Chrome, Firefox. Примерный функционал – каталогизатор ссылок на сторонние сайты и порезка рекламы на сайтах. От вас примеры расширений и примерная стоимость. Подробности понравившимся кандидатам!!!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется написать и встроить на сайт (instantcms) калькулятор аналогичный http://elitpol.com/calc/
Пишите цены и сроки.
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