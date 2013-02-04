Создание системы по учету

Есть такой шаблончик - http://activeden.net/item/gameready-dice/231844?WT.ac=category_thumb&WT.seg_1=category_thumb&WT.z_author=AerisT Выдает случайные числа. Нужно: 1. Сделать 3 кубика. 2. Кнопку "старт", по нажатию на которую с помощью ajax или как-то еще (никогда не работал с ActionScript) на сервер передается значение start=1 2. Крутить ...