Оптимизировать работу магазина

Есть магазин http://www.vd-san.ru/.

На нем реализована вортировка товаров. http://www.vd-san.ru/mebel-dlya-vannyih-komnat.html Справа на этой страницы.

Реализована через ЧериПикер и типы товаров.

Проблема в том что если выбирать эти параметры сортировки сайт долго думает. А через какое-то время (2-3) дня вообще зависает (при выборе пунктов сортировки появляется белый экран).

Грешу на АртиоДжомСеф. При его перезагрузки какое-то время все функционирует нормально.

Нужно оптимизировать сайт - что-бы такого небыло.

Предлагайте свои варианты. Если есть мысли по переработке сортирвки - слушаю.

От Вас Цена и сроки.