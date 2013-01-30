Оптимизировать работу магазина

Добрый день! Есть исходники. Необходимо сверстать и запрограммить сайт аналогичный lingo24.com. При удачном сотрудничестве висит еще 2 интернет магазина. плачу вовремя.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть магазин http://www.vd-san.ru/.
На нем реализована вортировка товаров. http://www.vd-san.ru/mebel-dlya-vannyih-komnat.html Справа на этой страницы.
Реализована через ЧериПикер и типы товаров.
Проблема в том что если выбирать эти параметры сортировки сайт долго думает. А через какое-то время (2-3) дня вообще зависает (при выборе пунктов сортировки появляется белый экран).
Грешу на АртиоДжомСеф. При его перезагрузки какое-то время все функционирует нормально.
Нужно оптимизировать сайт - что-бы такого небыло.
Предлагайте свои варианты. Если есть мысли по переработке сортирвки - слушаю.
От Вас Цена и сроки.
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