Поставить интернет-магазин на Wordpress

Добрый день! Есть исходники. Необходимо сверстать и запрограммить сайт аналогичный lingo24.com. При удачном сотрудничестве висит еще 2 интернет магазина. плачу вовремя.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется поставить и настроить интернет-магазин на Вордпресс без добавления товаров.
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