Требуется веб-программист

Мы ищем веб-программиста для удаленного сотрудничества на постоянной основе.

В задачи входит разработка новых проектов и поддержка уже существующих.

Человек нужен ответственный и пунктуальный. В работе внимательный к деталям, аккуратный в верстке и самостоятельно проверяющий свою работу.

Наша команда предоставит с радостью комфортные сроки, хорошие четкие бюджеты и адекватное системное ведение проекта.

В наличии несколько проектов на различной стадии готовности.

Нам интересны кандидаты склонные к системной, аккуратной и пунктуальной работе.

Если Вас заинтересовала наше предложение, пришлите ссылки на несколько ваших работ.