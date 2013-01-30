Требуется веб-программист

$5000
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки181 просмотр
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Мы ищем веб-программиста для удаленного сотрудничества на постоянной основе.

В задачи входит разработка новых проектов и поддержка уже существующих.

Человек нужен ответственный и пунктуальный. В работе внимательный к деталям, аккуратный в верстке и самостоятельно проверяющий свою работу.

Наша команда предоставит с радостью комфортные сроки, хорошие четкие бюджеты и адекватное системное ведение проекта.

В наличии несколько проектов на различной стадии готовности.

Нам интересны кандидаты склонные к системной, аккуратной и пунктуальной работе.

Если Вас заинтересовала наше предложение, пришлите ссылки на несколько ваших работ.

11 лет назад
party_zan
Виктор 
39 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад